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19 % نسبة الاقتراع في انتخابات “طرابلس المركز”

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات بلدية طرابلس المركز، أبوابها في تمام الساعة السابعة من مساء السبت، وسجلت نسبة الاقتراع 19 في المائة من أصل 33 ألف ناخبة وناخبة يحق لهم التصويت.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الـ9 صباحا، وتم تطبيق الإجراءات الأمنية والصحية بالتعاون مع اللجنان الانتخابية في مراكز الاقتراع.

وهنأ رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، في تصريح، باختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وقال “نحن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والتعاون معها لتوحيد البلاد ولتصل لتنفيذ انتخابات نهاية2021”.

بدوره، أكد الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باسم المودي، في تصريح، أن اللجنة وهي تنفذ العملية الانتخابية تقف سدا منيعا أمام من يحاول التلاعب بحرية الاختيار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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