اليونان تهنئ المنفي بتولي المجلس الرئاسي وتبدي استعدادها لفتح سفارتها في طرابلس

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد يونس المنفي، تهنئة من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بانتخابه من قبل الملتقى الوطني للحوار .

وأوضح، الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، في تصريحات لـ«قناة الوسط»، رئيس الوزراء اليوناني أكد استعداد بلاده لفتح سفارتها في طرابلس وقنصلية في بنغازي، والتعاون مع الحكومة الجديدة للعمل من أجل مصالح البلدين.

المنفي: المجلس الرئاسي سيكون ممثلا لكل الليبيين دون تمييز أو إقصاء

وأمس الجمعة، أعلنت البعثة الأممية فوز عبدالحميد محمد دبيبة، بتشكيل الحكومة التنفيذية الموقتة، فيما سيترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي.

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