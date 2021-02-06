ليبيا الان

بلدية مصراتة: على الحكومة الجديدة أن تضع في أولوياتها دعم اللامركزية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر المجلس البلدي مصراتة، بيانا اليوم السبت، عقب انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا قال فيه، نتابع باهتمام شديد الحوار الذي أشرفت عليه بعثة الأمم  المتحدة بجنيف؛ والذي نتج عنه سلطة تنفيذية جديدة متمثلة في مجلس رئاسي ورئيس حكومة .

وتابع المجلس البلدي، وبهذه المناسبة فإننا نبارك للقائمة الفائزة؛ ونتمنى التوفيق لها، وإننا على استعداد تام للتعاون معها ؛ ونسأل الله العظيم أن يعينهم على حمل هذه الأمانة العظيمة؛ وتأمل أن تضع هذه الحكومة في أولوياتها دعم اللامركزية  التي تسهم في إيصال الخدمات إلى المواطن ورفع المعاناة عنه؛ وتوفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة في موعدها المحدد ؛ والسير بالبلاد إلى بر الأمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كأن مصراتة دولة وليبيا هي جامعة الدول العربية. عمركم سمعتو بلديث او محافظة تعلق علي انتخاب الحكومة المركزية ببلدها. مشكلتنا الاساسية كل واحد يبي روحه رئيس دولة

    رد