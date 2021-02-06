بلدية مصراتة: على الحكومة الجديدة أن تضع في أولوياتها دعم اللامركزية

أصدر المجلس البلدي مصراتة، بيانا اليوم السبت، عقب انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا قال فيه، نتابع باهتمام شديد الحوار الذي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة بجنيف؛ والذي نتج عنه سلطة تنفيذية جديدة متمثلة في مجلس رئاسي ورئيس حكومة .

وتابع المجلس البلدي، وبهذه المناسبة فإننا نبارك للقائمة الفائزة؛ ونتمنى التوفيق لها، وإننا على استعداد تام للتعاون معها ؛ ونسأل الله العظيم أن يعينهم على حمل هذه الأمانة العظيمة؛ وتأمل أن تضع هذه الحكومة في أولوياتها دعم اللامركزية التي تسهم في إيصال الخدمات إلى المواطن ورفع المعاناة عنه؛ وتوفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة في موعدها المحدد ؛ والسير بالبلاد إلى بر الأمان.