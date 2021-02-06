رغم وجود سلطة تنفيذية جديدة.. العباني: أردوغان لن يغادر ليبيا إلا بضغط من إدارة بايدن

قال عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، إنه رغم عدم شرعنة الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا فإن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيمضي قدما فيها.

وأكد العباني في تصريحات صحفية، أنه إذا لم تضغط الولايات المتحدة الأمريكية فإن أردوغان سيماطل بحجة أن الحكومة الجديدة هي حكومة مؤقتة للإدارة والإعداد للانتخابات.

وتابع العباني أن أردوغان لن يغادر ليبيا ويترك الغنائم حتى انتهاء التفويض الممنوح لقواته من مجلس النواب التركي في يونيو 2022، إلا بضغط من الإدارة الديمقراطية الأمريكية، متوقعا أن تتخذ إجراءات تجاه ذلك.

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