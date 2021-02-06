امغيب: أتمنى للقيادة الجديدة الوصول إلى انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر القادم

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن الوصول بأي طريقة كانت لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية عمل كبير وجهد جبار يمكن وصفه بالإنجاز الذي يحسب للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.

وأكد امغيب، من خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أبناء الوطن عجزوا عن الجلوس والتفاهم والوصول بمفردهم إلى هذه المرحلة التي إن صدقت فيها النوايا سوف توحد المؤسسات وتنهي الانقسام وبالتالي ترفع جزء كبير من المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي.

وتمنى امغيب، السداد لمن تم اختيارهم لقيادة هذه المرحلة المهمة للوصول إلى انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر القادم.

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