“الأناضول”: أردوغان يهنئ المنفي والدبيبة هاتفيا

قالت وكالة أنباء الأناضول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بكل من رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد دبيبة.

وأضافت الوكالة أن الاتصالين اللذين أجراهما أردوغان اليوم السبت، لتهنئة المنفي والدبيبة لفوزهما منصبيهما في السلطة الليبية الجديدة.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أمس الجمعة عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.