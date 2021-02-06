زاقوب: السلطة التنفيذية الجديدة ستعمل على التهدئة في الوقت الراهن

قال المحلل السياسي، محمود زاقوب، أن السلطة التنفيذية الجديدة ستتمهل في المساس ببنود الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا، مضيفا أنها ستترك الفصل فيها إلى مرحلة لاحقة تكون فيها الحكومة في حالة استقرار.

وأضاف زاقوب في تصريحات صحفية، أن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الجديد سيعملان على التهدئة في المرحلة الراهنة، موضحا أنه من ضمن آليات التهدئة الابتعاد عن كل ما يمكن أن يوتر الأطراف على الساحة سواء الأصدقاء أو الخصوم.

وأشار زاقوب إلى أن كل الاتفاقيات التي وقعت في فترة الانقسام السياسي من كل الأطراف مصيرها إلى الزوال، مؤكدا أن مبررات وجودها تكون قد زالت هي الأخرى.

وتابع زاقوب أن الاتفاق السياسي الليبي وقع تحت سقف الأمم المتحدة وهي التي ستتكفل وفق تصريحات المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستفاني ويليامز، بتنفيذه ومراقبة مناوئيه من الداخل والخارج.

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