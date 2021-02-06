سفير إيطاليا لدى ليبيا يزور مراكز الاقتراع بالانتخابات البلدية طرابلس

قالت السفارة الإيطالية في ليبيا، إن السفير جوزيبي بوتشينو زار بعض مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات البلدية لطرابلس المركز، مضيفة في تغريدة لها على حسابها الرسمي، أنه تنظيم ممتاز لممارسة عظيمة للديمقراطية، فبعد يوم الأمس، ها هو يوم إيجابي آخر لمستقبل ليبيا واستقرارها وازدهارها.

وفى وقت سابق من اليوم، أدلى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، بصوته في انتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز وذلك بمركز الاقتراع بمدرسة علي وريث.

واطلع السراج على الإجراءات المتخذة لإنجاح العملية الانتخابية، كما التقى برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية السيد سالم بن تاهية، ورئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز الصديق أبوهديمة، ونوه بما يسود مسار الانتخابات من هدوء ونظام وشفافية، وإدارة ناجحة لليوم الانتخابي.