“بعيو”: بدأنا توحيد الإعلام الليبي

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التابعة للوفاق محمد بعيو عن بدء تنفيذ خطة إعلامية تعمل على المصالحة الوطنية.

وقال بعيو عبر تغريدة على موقع “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، اليوم السبت: “توكلنا على الله وبدأنا اتصالاتنا وتواصلاتنا لتوحيد الإعلام الليبي العام والخاص موقفاً وخطاباً، ليكون إعلامُنا إعلام السلام والمصالحة والوحدة والتنمية والاستقرار بإذن الله”.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أمس الجمعة عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.