ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 February, 2021

أبدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية ،تفاؤلها بالتشكيلة التي تم اختيارها ،”خاصة وأنها تضمنت شخصيات لم تتلطخ أيديها بدماء الليبيين، ولم تتورط في الفساد خلال الفترة الماضية، ونعّول على أن يكون اختيارها طياً لصفحة الماضي”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة ناصر سعيد ،في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إنه و رغم الحركة على الآلية التي اتبعتها البعثة الأممية مؤخراً لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لإدارة البلاد في المرحلة التمهيدية ، إلا “أننا نبدي تفاؤلنا”.

و أكد ناصر سعيد ،أن الحركة تتطلع إلى أن يلتزم المختارون بتنفيذ متطلبات المرحلة، والتي تمثل أولويات العمل للحكومة والرئاسي، ومن أهمها طرد المرتزقة الأجانب، ونزع سلاح المليشيات، واحتكاره على المؤسستين العسكرية والأمنية، والإفراج عن جميع المعتقلين و الأسرى والسجناء السياسيين، وعودة المهجرين إلى ديارهم واسترداد حقوقهم.

مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة نزيهة، دون إقصاء أو تهميش، كل ذلك في حال تنفيذه سيؤدي للخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي تقبع فيه منذ العام 2011، تمهيداً لإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة والبدء في تنفيذ برامج التنمية للبناء واعادة الاعمار.

و أكدت الحركة أن القوى الوطنية ،وفي حال التزام المختارين بتعهداتهم، وتنفيذ أولويات المرحلة ،ستكون بالتأكيد داعمة للحكومة والرئاسي خلال المرحلة التمهيدية، ونشد على أيديهم لتنفيذ الاستحقاقات القادمة ووضع الاسس اللازمة لإعادة بناء الدولة.