19 % نسبة المشاركة في انتخابات بلدية طرابلس المركز

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في طرابلس المركز 19%، على ما أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية، السبت.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن نسبة المشاركة توزعت بواقع 72% للرجال و28% للنساء، إضافة إلى مشاركة تسعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

– السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز (صور)

ويحق لـ33 ألفًا و740 ناخبًا وناخبة الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الذي فتحت أبواب مراكزه أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم، وأغلقت في السابعة مساء.

وتنافس في هذا السباق الانتخابي ثماني قوائم وثلاث نساء وثلاثة من ذوي الإعاقة، فيما يشارك بمراقبة العملية الانتخابية 243 مراقبًا من تسع منظمات مختلفة. ويجري استخدام الحبر الانتخابي (الرذاذة)، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كورونا».

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