العلواني: مهمة خروج المرتزقة من ليبيا تقع على عاتق مجلس الأمن والأمم المتحدة

أكد المحلل العسكري، شرف الدين العلواني، أن الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا باطلة بحكم المحكمة، موضحا أن هذه الاتفاقيات غير ملزمة لليبيا لأنها مرفوضة قانونيا وشعبيا وعسكريا.

وقال العلوني إن بيان اللجنة العسكرية المشتركة(5+5) اليوم السبت، طالب بضرورة الانسحاب الفوري للمرتزقة من ليبيا بلا قيد أو شرط ، مؤكدا أن مجلس الأمن والأمم المتحدة يقع على عاتقهما تفعيل آلية خروج مرتزقة أردوغان والقوات التركية من ليبيا.

من الجدير بالذكر أن الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء، قد قضت في أواخر يناير الماضي بإلغاء قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.

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