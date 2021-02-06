سيناتور إيطالي: نأمل أن تستعيد روما دروها في ليبيا مع السلطة التنفيذية الجديدة

عبرت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي من حزب (فورتسا إيطاليا) ستيفانيا كراكسي عن الأمل في أي يعيد رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي لإيطاليا الدور المركزي خصوصًا في الملف الليبي.

واعتبرت كراكسي، في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، تعليقاً على نتائج الانتخابات في جنيف التي أسفرت عن تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية جديدة، أن عملية التهدئة والاستقرار في ليبيا لا يمكن أن تأتي من أعلى، ولكن يجب أن تولد من الناس ومن المناطق والقبائل.

ورجحت السيناتورة الإيطالية أن يستمر عدم اهتمام واشنطن حتى مع إدارة جو بايدن، فيما سيمثل استقرار البحر الأبيض المتوسط ​مشكلة للبلدان الأوروبية حيث تتصرف كأعداء أكثر وذلك بدلاً من اتباع خط موحد في ليبيا على سبيل المثال.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أمس الجمعة عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.