اللجنة العسكرية تشارك بحملة تشجير في سرت

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انطلق في سرت اليوم السبت حملة تشجير 4 آلاف شتلة تحت إشراف مراقبة الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية سرت، بالتعاون مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في المنطقة الوسطى وبالتنسيق مع إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة.

وشاركت لجنة 5+5 العسكرية، التي تتخذ من سرت مقرًا لها، ووفد الأمم المتحدة، في حملة التشجير، التي تقام تحت شعار “سرت السلام” إضافة إلى عدد القيادات العسكرية والمدنيين وأعيان ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، وذلك تأكيدا على مرحلة السلام التي يطمح لها الليبيون.

وتهدف الحملة إلى زراعة 4 آلاف شتلة من مصدات الرياح و500 شتلة من شجر الزيتون، لتغطي مساحة تتجاوز الستة هكتارات.