خاص ليبيا 24.. فرج يطالب الحكومة الجديدة بإنجاز الانتخابات لإنهاء الأزمة الليبية

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أعرب عضو لجنة الحوار موسى فرج عن ترحيبه بمخرجات الحوار التي تمخض عنها تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأعرب فرج في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″، عن رغبته في أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

وطالب فرج الحكومة الجديدة أن تقوم بواجبها في إنجاز الانتخابات لإنهاء الأزمة الليبية.

يذكر أن محمد المْنَفِي قد فاز أمس الجمعة برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة برئاسة الحكومة الجديد بعد تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلساته في جنيف.

وأكدت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ضرورة التزام السلطة الجديدة بموعد تنظيم الانتخابات المقرر في ديسمبر المقبل.

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