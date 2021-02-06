ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 February, 2021

أصدرت الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الإسلامية ،تعميما لنص خطبة الجمعة يوم أمس ،تضمنت إرشاد وتوعية للمصليين بأهمية الإلتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف حيال حسن معاملة العمال الأجانب والمهاجرين غير النظاميبن .

ويأتي ذلك بناء على كتاب توجهت به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ،إلى رئيس الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الإسلامية ،طالبت فيه بإصدار تعميم لخطبة يوم الجمعة لجميع الخطباء والوعاظ والمساجد الواقعة في نطاق الاختصاص الإداري والجغرافي، بشأن المهاجرين غير النظاميين والعمال الأجانب.

وقد ثمنت اللجنة تلبيت الهيئة العامة للاوقاف لتوصيات ومطالب اللجنة في هذا الإطار والتفاعل الإيجابي مع ماجاء في موضوع الكتاب المذكور ، بما يسهم في إرساء قيم التكافل والتضامن والتأخي الإنساني والإسلامي مع المهاجرين غير النظاميين والعمال الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية .

و دعت اللجنة إلى تعميم خطبة موحدة تُبعث من خلالها رسائل وتوصيات عن حقوق المهاجرين والعمال الأجانب، بحكم إنهم عابري سبيل، وأهمية التضامن معهم وحسن معاملتهم، والحث من خلال هذه الخطب على حسن معاملتهم كونهم ضيوف هذه البلاد، وفي حكم عابري السبيل، والدعوة إلى التضامن والتكافل معهم، وعدم التعرض لهم بالإساءة أو سوء التعامل أو الإيذاء بهم، والتأكيد على المعاملة الحسنة معهم، التي أمرنا بها ديننا الإسلامي الحنيف.