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المشري يشارك في الاحتفال بالذكرى 67 لحركة الكشافة بالزاوية (صور)

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، في احتفالية الذكرى الـ67 لتأسيس حركة الكشافة والمرشدات الليبية بمدينة الزاوية.

وكان في استقبال المشري، عميد بلدية الزاوية المركز جمال بحر، وقائد فوج الزاوية للكشافة والمرشدات عبدالعزيز كريمة، ومدير أمن الزاوية علي اللافي، وآمر جهاز حرس المنشآت النفطية علي الذيب، ولفيف من فوج حركة الكشافة والمرشدات، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

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وأشار البيان إلى أن الحدث جاء «احتفاء بأهمية فوج الكشافة والمرشدات ودورَها الفعّال في استيعاب نشاطات الشباب و صقل مواهبهم».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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