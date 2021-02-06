سرت: نتطلع من السلطة الجديدة تفعيل المشروعات التنموية بالبلدية

قال المجلس التسييري لبلدية سرت، إنه تابع باهتمام شديد وهو يستضيف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ما نتج عن الحوار السياسي الليبي المنعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

وأضاف المجلس في إيجاز صحفي، أنه يبارك ما نتج عنه من اختيار سلطة تنفيذية جديدة فأننا نشد على أيديها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي والمساهمة في تحسين الخدمات و نتطلع الى السلطة الجديدة للنظر بجدية الى معاناة أصحاب المنازل المتضررة ووضع خطة عاجلة تضمن الحلول التي من شأنها رفع المعاناة عنهم وتفعيل المشروعات التنموية بالبلدية لتكون سرت مدينة للمصالحة والحوار تجمع أبناء الوطن بأكمله وواحة للسلام وبوابة للاستقرار والتنمية ‘ كما نبارك للجنة العسكرية المشتركة نتائج أعمالها ونتمنى له مزيداً من التوفيق .