لجنة “5+5” : بحثنا مع البعثة خطوات عمل المراقبين الدوليين لتنظيم مهام العمل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” البدء فعليا في نزع الألغام ومخلفات الحرب في العاشر من فبراير الجاري، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين المنطقتين الشرقية والغربية .

وأكدت اللجنة، في بيانها الختامي بعد المحادثات التي جرت في مدينة سرت، أن اللجنة الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي .

وأوضحت أنها ناقشت مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين، بالإضافة إلى تنظيم العمل المشترك بين اللجنة العسكرية المشتركة واللجان الفرعية وتحديد المهام .

وبينت اللجنة أن عملية فتح الطريق الساحلي، كانت إحدى النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها مع ضباط العمليات وكذلك مع ضباط الهندسة بشأن عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب حول الطريق الساحلي وبعدها سيتم فتحه.

وبالنسبة للمحتجزين، أشارت إلى الاتفاق بين أعضاء اللجنة العسكرية من أجل اتخاذ تدابير للتواصل وإعطاء قوائم للمحتجزين من الطرفين، استكمالاً لما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية من عمليتي تبادل للمحتجزين بين الطرفين .

كما رحبت اللجنة العسكرية بنتائج ملتقى الحوار السياسي، في جنيف، والذي انتهى باختيار مجلس رئاسي، ورئيس حكومة موحدة، موجهة الشكر إلى البعثة الأممية وعلى رأسها ستيفاني ويليامز والفريق التابع لها على مجهودهم في مباحثاتها المستمرة بلجنة “5+5”.

وفي سياق آخر، أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، أمس الجمعة، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسى، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء في السلطة التنفيذية الجديدة، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.