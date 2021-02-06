العباني: قد لا يمنح البرلمان ثقته للحكومة الجديدة بسبب “النصاب القانوني”

استبعد عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني تمكن البرلمان من منح الحكومة الجديدة الثقة بسبب عدم تمكنه من عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني.

وأكد العباني، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، ضرورة أن تعمل السلطة التنفيذية الجديدة على دعم وقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال التركي، وطرد المرتزقة وحل الميليشيات ونزع سلاحها، وتوحيد المؤسسات، والاستفتاء على القاعدة الدستورية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أمس الجمعة عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.