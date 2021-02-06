الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بالتوافق على انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، عن ترحيبها الكبير بمخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبى الذى استضافته مدينة جينيف السويسرية، وعلى رأسها التوافق على انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية، حيث تمثل هذه الخطوة الهامة تلبية لتطلعات وآمال الشعب الليبي في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، بما يحقق لم الشمل ووقف العنف والانقسام السياسى والأجتماعى و المؤسساتي “.

اللجنة قالت في بيان لها اليوم السبت إنها “تشيد بالشفافية التي رافقت عملية إنتخاب المرشحين، و تعرب عن تقديرها الكبير للجهود التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل الوصول إلى توافق بين فرقاء الأزمة الليبيين، و دعم طموحات الشعب الليبي في إنهاء العنف وتحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا” .

وعبّرت عن أملها في استمرار دعم ومساندة البعثة الأممية من أجل المحافظة على ما تم إنجازه اليوم، وتطالب فى الوقت نفسه السلطة التنفيذية الجديدة بضرورة الالتزام ببنود خارطة الطريق المتفق عليها برعاية البعثة الأممية، و فى مقدمتها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية المرتقبة فى 24 ديسمبر المقبل، و دعم أتفاق وقف إطلاق النار، وإجلاء المرتزقة و المقاتلين الأجانب، من خلال دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإصلاح قطاع الأمن، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتحسين ومعالجة الوضع الإنساني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، و معالجة ملف النازحين والمهجرين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، وضمان تعزيز إحترام حقوق الإنسان، وأن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين دون أى إقصاء أو تهميش”.

وطالبت اللجنة “جميع الأطراف السياسية والوطنية بالبناء على هذا الإنجاز الذي تحقق، والعمل على إنجاح باقي المسارات العسكرية والاقتصادية والدستور ية، بهدف التوصل إلى حل نهائي و شامل للأزمة في ليبيا”.