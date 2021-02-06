أميركا تؤكد دعمها لليبيا “سلمية ومزدهرة وموحدة”

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، أن الولايات المتحدة “ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والليبيين لإنهاء الصراع ودعم رؤيتهم لليبيا سلمية ومزدهرة وموحدة”.

وعبّر بلينكين، عبر حسابه في “تويتر”، السبت، عن امتنانه للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، لقاء “خدمتها ومساهماتها خلال فترة عملها في ليبيا”.

يذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد في جنيف، برعاية البعثة الأممية، اختار محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة، وهي خطوة لاقت ترحيبا واسعا “محليا ودوليا”، ودعوات للمضي قدما وإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021

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