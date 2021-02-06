المنفي يتلقى أول اتصال روسي عبر بوغدانوف

تلقى الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي محمد المنفي، السبت، اتصالا هاتفيا من الممثّل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

ووفق بيان للخارجية الروسية، فقد “تمت مناقشة الوضع الحالي في ليبيا في ضوء نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، والذي انتخب كبار المسؤولين في القيادة الانتقالية الليبية”.

وعبّر بوغدانوف عن أمل موسكو في أن “يكون انتخاب القيادة الانتقالية في ليبيا علامة بارزة في طريق التغلب على الأزمة الحادة الطويلة في البلاد”، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على موقف روسيا بتفعيل وتعزيز التعاون الروسي الليبي متعدد الأبعاد على أساس “مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وتقاليد الصداقة”.

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