المنفي: الرئاسي سيكون ممثلًا لكل الليبيين دون تمييز أو إقصاء إلى أن تسلم الأمانة للشعب بموعدها

ليبيا – قال رئيس المجلس الرئاسي المنتخب من الملتقى السياسي ، محمد المنفي، إن المجلس الرئاسي سيكون ممثلًا لكل الليبيين، دون تمييز أو إقصاء، إلى أن تسلم الأمانة للشعب في ديسمبر المقبل.

المنفي أضاف في كلمة مسجلة، حصلت وكالة “نوفا” الايطالية على نسخة منها: “إنني وبقية أعضاء المجلس الرئاسي، بالتعاون مع رئيس الحكومة، سنسعى حثيثًا كفريق عمل واحد ومتناغم، واضعين نصب أعيننا صعوبة الأوضاع الراهنة وما تتطلبه من تقديم تنازلات من أجل مصلحة الوطن.”

وجدد المنفي التزامه بما قدمه في برنامجه الانتخابي المختصر أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي خصوصًا التقيد بمواعيد الانتخابات في ديسمبر المقبل، وإنجاز المصالحة الوطنية.

يشار إلى أن ردود الفعل المحلية والدولية توالت على نتائج انتخاب ملتقى الحوار السياسي في جنيف، الجمعة، للسلطة التنفيذية الانتقالية الموحدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية