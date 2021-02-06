لاعتماد خارطة الطريق والحكومة الجديدة.. الرعيض: من المتوقع عقد جلسة للنواب 14 فبراير

قال عضو مجلس النواب، محمد الرعيض، إنه من المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة تضم كافة أعضاء المجلس ويتم خلالها اعتماد خارطة الطريق والحكومة الجديدة في الـ 14 من فبراير بمدينة صبراتة.

وأضاف الرعيض في تصريحات صحفية، أن رئيس الحكومة الجديدة، عبدالحميد دبيبة، منح 21 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، مبينا أنه إذا تمكن من ذلك في موعد أقرب أو خلال أسبوعين سيكون ذلك أفضل.

وأكد الرعيض أنه لن يكون هناك أي إقصاء لأي أحد، مضيفا أنه لا يوجد ما يمنع وجود أناس سابقون من الحكومة السابقة إذا ما توفرت فيهم الكفاءة والقدرة على العمل.

وأوضح الرعيض أنه من المفروض أن يحضر رئيس مجلس النواب الحالي، عقيلة صالح، لهذه الجلسة، مضيفا أن لم يحضر فسيعقدوا الجلسة بدونه ولا توجد أي مشكلة.

ولفت الرعيض إلى أنه سيتم انتخاب رئاسة جديدة للمجلس خلال هذه الجلسة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب من الشرق ورئيس المجلس الرئاسي من الشرق ورئيس الحكومة من الغرب فمن الأولى أن تذهب رئاسة مجلس النواب الآن إلى الجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24