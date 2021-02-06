الدبيبة: حريص على الإيفاء بالتزاماتي تجاه الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – وجه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة كلمة مصورة إلى الشعب الليبي بشأن عملية اختياره لهذا المنصب وتبعات هذا الاختيار.

الدبيبة أشار خلال الكلمة التي تابعتها صحيفة المرصد إلى تغليب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الحل السلمي وأدوات الديموقراطية على أدوات الحرب والنزاع، مؤكدًا أن فوزه بالمنصب يمثل يمثل رمزية لانتصار الوحدة الوطنية ولم الشتات وتحقيق الديموقراطية المنشودة.

وشدد الدبيبة على حرصه على الإيفاء بالتزاماته تجاه الاستحقاق الانتخابي لأن التوافق على خارطة طريق سيكون مسارًا لإنهاء النزاع والوصول للانتخابات لتنتهي معها المراحل الانتقالية مع استعداده للعمل مع الجميع باختلاف أفكارهم ومكوناتهم وأطيافهم ومناطقهم.

وأبدى الدبيبة التزامه بتوثيق علاقات التعاون مع الدول الصديقة وتطوير علاقات الأخوة مع دول الجوار بما يخدم المصلحة الوطنية، داعيًا كافة الدول من دون استثناء لتكون شريكة لليبيا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية