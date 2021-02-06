فوزي عمار: تلبية الحكومة الجديدة لبعض الاحتياجات الاقتصادية سيكون إيجابيا

أكد الخبير الاقتصادي، عضو الفريق الوطني الاقتصادي في مؤتمر برلين، فوزي عمار، أن الحكومة الجديدة سيكون عمرها قصير للغاية، مشددا على أهمية أن تعمل على التجهيز للانتخابات في البلاد نهاية العام الجاري، رغم انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة.

وأوضح عمار، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أهمية تعديل سعر الصرف، ورفع قيمة الدينار الليبي، مع تحسن أسعار النفط لرفع المعاناة على محدودي الدخل، وعلاج التضخم، وحل مشكلة الدعم الذي يهرب خارج الحدود.

وبيّن الخبير الاقتصادي أن تلبية الحكومة الجديدة لبعض الاحتياجات الاقتصادية سيكون إيجابياً، مؤكداً أهمية تشكيل فريق حكومي مبني على الكفاءة وليس المحاصصة لزيارة كافة المدن الليبية، والوقوف على احتياجاتها العاجلة.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أمس الجمعة عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.