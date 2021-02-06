مصباح: تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا خطوة مهمة لوقف الصراع والاقتتال

قالت رئيس منتدى تمكين المرأة والشباب، سليمة مصباح، إن تشكيلة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا تحظى بغطاء الشرعية الدولية وبالتالي هي خطوة مهمة لوقف الصراع والاقتتال وتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة التشرذم والانقسام.

ولفتت مصباح إلى أن هذه التشكيلة ممثلة للمناطق الثلاثة ولاقت ترحيب ومباركة من المشاركين ومن الجميع وهذا مؤشر جيد يبعث على الطمأنينة ويدل على أن المرحلة القادمة.

وأكدت مصباح، أنه رغم محدودية الفترة، فإنه أمام الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي أولويات وأساسيات مهمة جدا بخصوص الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية، ووضع أساسات المصالحة والتحضير للانتخابات، والاهتمام بالجنوب الليبي الذي عانى من التهميش والإهمال.

وقالت إنه أيضاً يجب أن تمثل المرأة الليبية بما لا يقل عن نسبة 30% في الحكومة الجديدة، ولابد تفعيل دور الشباب المهمش الذي تم استغلاله في الحروب والصراعات، معتبرة أن التخوفات من تدخلات خارجية سلبية، لم يعد لها مكان بل سيكون لها احتواء لأن الحكومة تحظى بدعم إقليمي وأممي.

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