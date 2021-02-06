الحكومة الليبية: مستعدون لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من البرلمان بشكل قانوني

ليبيا – أعلن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني ترحيبه بأية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد .
الثني أضاف في بيان صادر عن الحكومة اليوم السبت أن الحكومة مستمرة في آداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب.
وتابع قائلاً: “نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعاً وبشكل قانوني”.
كما شدد على أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقا للقانون.
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