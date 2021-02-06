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اليونان تعلن استئناف عمل هيئاتها الدبلوماسية في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، استئناف عمل هيئاتها الدبلوماسية في ليبيا.

الخارجية اليونانية قال في بيان لها وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “في ضوء أحداث يوم الأمس، وخاصة انتخاب رئيس مؤقت للمجلس الرئاسي محمد المنفي، أعضاء المجلس ورئيس الوزراء الليبي في منتدى الحوار السياسي، ستستأنف سفارة اليونان في طرابلس عملها على الفور وذلك بقرار وزير الخارجية نيكوس ديندياس”.

وتابع البيان: “وفي الوقت نفسه سيتم إطلاق العمليات الضرورية لفتح القنصلية العامة اليونانية في بنغازي”.

يشار إلى أن اليونان قد رحبت الأمس بتشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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