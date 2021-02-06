الرعيض: من الأولى أن تذهب رئاسة مجلس النواب الآن إلى الجنوب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إنه من المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة في مدينة صبراتة يوم 14 فبراير الجاري، تضم كافة أعضاء المجلس ويتم خلالها اعتماد خارطة الطريق والحكومة الجديدة.

الرعيض أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن “دبيبة منح 21 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن لو تمكن من ذلك في موعد أقرب سيكون ذلك أفضل، فلنقل خلال أسبوعين”.

وأكد أنه لن يكون هناك أي إقصاء لأي أحد، ولا يوجد ما يمنع وجود أناس سابقون من الحكومة السابقة إذا ما توفرت فيهم الكفاءة والقدرة على العمل بحسب قوله.

وأضاف “نتوقع عقد جلسة يوم 14 في صبراتة، تضم كافة أعضاء مجلس النواب ويتم فيها توحيد مجلس النواب وتغيير بعض اللوائح فيه وأيضا اعتماد خارطة الطريق وتعتمد الحكومة عندما تجهز”.

وحول حضور مجلس النواب الحالي المستشار عقيلة صالح لهذه الجلسة، علق “المفروض أن يحضر وإن لم يفعل فسنعقد الجلسة بدونه ولا توجد أي مشكلة”.

كما لفت إلى أنه سيتم انتخاب رئاسة جديدة للمجلس خلال هذه الجلسة، وقال “الرئاسة الآن ستذهب إلى الجنوب لأن رئيس مجلس النواب من الشرق ورئيس المجلس الرئاسي من الشرق ورئيس الحكومة من الغرب فمن الأولى أن تذهب رئاسة مجلس النواب الآن إلى الجنوب”.