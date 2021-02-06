كرموس: النتائج كانت مفاجئة لأن حظوظ قائمة “المنفي- دبيبة” كانت ضئيلة جدًا

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا نتائج انتخابات ملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف، لاختيار السلطات التنفيذية بالـ “جيدة”، مشيراً إلى أنها استبعدت الشخصيات الجدلية وتلك التي ساهمت في إراقة دماء الشعب الليبي وهدر مقدراته بحسب قوله.

كرموس شدد في تصريح لموقع”عربي21″ القطري على أن النتائج “كانت مفاجئة فعلا” فحظوظ قائمة “المنفي- دبيبة” كانت ضئيلة جدًا.

واعتبر أن النتائج تعكس “فشلا في اختيار الاصطفاف ضمن القوائم المنافسة، لأن ربط باشاغا والجويلي مع عقيلة في نفس القائمة، وإن كان يجلب بعض الأصوات من الشرق، إلا أنه في المقابل يفقدهم أصواتا كثيرة في الغرب”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية