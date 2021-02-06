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البكوش يكشف عن ثلاثة عوامل أدت إلى فوز قائمة “المنفي- ديبية”

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن هناك ثلاثة عوامل أدت إلى ظهور هذه النتيجة النهائية للتصويت الأول أن ملتقى الحوار قرر انتخاب القائمة الأقل معارضة وجدلا في الشارع الليبي وهي قائمة “المنفي- ديبية”.

البكوش أضاف في تصريح له نقله موقع “عربي 21” القطري “ثانيا أن المعارضة التي يلقاها عقيلة صالح في الشرق والغرب، ووجود بعض التحفظات على باشاغا، دفعت للانحياز إلى القائمة الفائزة”.

ورأى أن العامل الثالث هو التخوف من نقل عقيلة صالح للعاصمة من طرابلس إلى سرت تسبب في فشل قائمته، وصعود القائمة الفائزة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • صحيح هناك عوامل أدت إلى ظهور هذه النتيجة النهائية للتصويت وهي أتفاق امريكا واوروبا وتركيا علي نفر بعينهم وتوجيه الناخب الليبي بالهاتف من قبل سفراء دول فاعله في المنظمه الدوليه وكان بهذه المسرحيه عدد من الكمبارس كبير ولم يحدث في أي مسرحيه في العالم ارتفع عدد الممثلين الغير فاعلين ( كمبارسات) الي العدد 73 كمبارس وكمبارسه انثي غابت عن التمثيل فقائمة الفائزين بالتزكيه التركيه الغربيه قائمه مقبوله وليست هم الأفذاذ بل بسبب وضعهم في قوائم عليهم مآخذ بالتالي الغربيين وتركيا يضمنوا قبول الليبيين بهم حتي قبل اعلان اسماءهم

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