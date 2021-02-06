بوقعقيص لـ ليبيا 24: الانتخابات القادمة ستضفي الشرعية على أجسام جديدة

أكدت عضو لجنة الحوار آمال بوقعقيص، أن الانتخابات ستكون في موعدها المحدد 24 سبتمبر 2021 .

وأضافت بوقعقيص أن أعضاء السلطة التنفيذية عاهدوا أعضاء ملتقى الحوار السياسي على العمل للتجهيز للانتخابات القادمة في موعدها.

وقالت بوقعقيص في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إن الانتخابات القادمة أساسية لكي تكتسب السلطات الشرعية من الانتخابات خاصة بعد انتهاء مدة الجسم التشريعي الحالي

وشددت بوقعقيص على أن الليبيين يأملون في قيام الحكومة الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه، لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون.

يذكر أن محمد المْنَفِي قد فاز أمس الجمعة برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة برئاسة الحكومة الجديد بعد تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلساته في جنيف.

وأكدت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ضرورة التزام السلطة الجديدة بموعد تنظيم الانتخابات المقرر في ديسمبر المقبل.

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