عبدالعزيز: يجب خروج الجموع للساحات والميادين لرفض الاحتلال وبيع البعثة الأممية للبلاد

ليبيا – أعرب عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز عن استياءه من السماح للبعثة الأممية لدى ليبيا بتقرير مصير ليبيا في ظل وجود السلبية بشكل كبير لدى الليبيين وفقاً لتعبيره.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إنه في عام 2011 كسر أغلب الشعب حاجز الخوف وعلى الأقل من الذين صنعوا التغيير وخرجوا للشوارع بـ “فبراير”.

وأبدى استغرابه من صمت الجميع ومشاهدتهم للبعثة وهي تقرر مصيرهم ومصير البلاد بدلاً من خروج الجموع إلى الساحات لرفض بيع البلاد بهذه الطريقة المستباحة والاحتلال من خلال وصاية دولية، حاثاً قيادات المجتمع المدني والقيادات السياسية ومن وصفهم بـ”الثوار وأهالي الشهداء” إلى الخروج للميادين والساحات والاعتراض على ما يجري ومطالبة البعثة برفع يدها عن البلاد والخروج منها.

وأضاف:” المشري خلال مقابله له قال في إطار تسوية دولية سيأتون بعقيلة صالح، اذاً لسنا نحن من يختار من يحكمنا ووليامز تبيع بالوهم أن الليبيين هم من يقرروا، بعد الصخيرات حتى من وقعوا عليه ندموا على ذلك بداية من محمد صوان الذي تحدق قبل أسابيع عن السراج وحكومته وقال هذا اجتهادنا وخطأ، صوان قال مقاربة سياسية وإكراهات السياسة”.

كما تابع: “خرجت ببث مباشر من سيارتي لأنه تأكد لي أن هناك مجموعة من المنطقة الغربية يكولسون لعقيلة صالح وخرجت نبهت شعبي ومن يريد أن يصدق ليصدق، اليوم سيردوننا لنظام أسوأ من معمر القذافي، لا توجد تنازلات سياسية تجعل من المجرم رئيس دولة! البلاد والتضحيات اليوم ستضيع”.

ووجه حديثه للشعب قائلاً:” اثبتوا للعالم أننا شعب حي وما يجري في جنيف لا يليق بنا ولا نريده يجب رفض المؤامرات والخروج للميادين واغلاق الجوامع يوم الجمعة القادم والبدء بالاعتصامات ليتغير الموقف كله فالأمم المتحدة ستحترمكم وستقول لا زالت ليبيا فيها تريس وأحرار وشعب من الصعب الضحك عليه، لا يوجد عدو للشعوب إلا السلبية وهي أخطر أمر لذلك الطواغيت حكمونا بمرض السلبية”.

عبد العزيز علق على كلمات المترشحين عن رئاسة الوزراء قائلاً:” لاحظنا السؤال الموجه لفتحي باشاآغا (كيف ستتعامل مع القيادة العامة) أصبحت القيادة العامة موجودة؟ حفتر لا يمكن المساس به! وباقي المناصب السيادية شيء للجنوب والغرب والشرق، كنا نتمنى أن يرد باشاآغا يرد بأنه لا يوجد شيء اسمه قيادة عامة بل هذا هزمناه ومكانه السجن لأنه قاتل! صحيح في باقي الفيديو وصف حفتر بما يليق به لكن كنا نتمناها من بداية الجواب توضيح ذلك، أم أنك طامع في الـ 9 أصوات التي عند عقيلة؟، نوري بوسهمين ومن معه وشرفاء ورجال المؤتمر الوطني تحملوا بالفعل المسؤولية التاريخية”.

وقال بشأن كلمة محمد الأنصاري إن “فبراير” هي من جعلته يترشح لحكم ليبيا لكن في المقابل لم يترحم أحد منهم على دماء “الشهداء” الذين أوصلوهم لحلم حكم ليبيا ظناً منهم أن الحديث عنها تهمة وتطرف وسيخسرهم الأصوات بحسب تعبيره.

وقال :”أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لمدة خمس سنوات ونصف لكنه لم يفعل شيء واليوم يقول سيصرف المليارات ويفّعل وزارة الداخلية خلال 8 أشهر! جميعهم هدفهم الوصول للميزانية التي خصصت بـ 83 مليار، أما كلمة الشريف الوافي هو صديقنا في المؤتمر الوطني من أركان اتفاق الصخيرات ومجموعة الـ 94 لكن كل الوعود التي قالها لن يتم تحقيقها في 8 أشهر ولا يمكن لنا نسيان وقوفك مع المتمرد”.

واستطرد حديثه:” عبد المجيد سيف النصر رجل معروف مسؤول عن اللجنة الأمنية العليا بعد الثورة وعضو مجلس انتقالي وسفير في المغرب علاقتي به جيدة جداً، موقفه ليس مع المؤتمر الوطني بل مع البرلمان ومع ذلك لم تنقطع صلتي به لكن أتمنى منه أن يقف الموقف الصحيح من التاريخ الآن وألا يكون في قائمة من غدروا بطرابلس أما علي مسعود أبو الحجب فهو ضابط شرطة قديم وغير معروف كلمته جاءت في إطار الوعود والكلمات المطاطة وجمع سلاح! ألا يعرفون أن الثوار لن تسلم سلاحها؟ ألا يعرفون الواقع الليبي؟ أولاً عليكم اخراج الفاقنر والجنجويد في 8 أشهر”.

كما أضاف “فيديو نزار كعوان الذي خرج في فترة الصخيرات وتضمن مقاربات سياسية واكراهات السياسة قال كلام عندما وقعوا الصخيرات للآن خمس سنوات لم نرى منه شيء، بعد الصخيرات ما زل هناك انقسام بالبلاد المتشظية والآن يقول لنا نفس الشيء! الاخطر قال هل ليبيا تهدد الأمن والسلم الدوليين؟ ما يعني أن من يقف ضد اتفاق الصخيرات هو يهدد الأمن والسلم الدوليين وأن ليبيا بعد الصخيرات لا يوجد فيها حروب وأزمات! اليوم لا يجرؤ أن يخرج على الشاشات لأنه تم تصفية وذبح فبراير في الصخيرات والسيادة الليبية وهم موجودين في جنيف لتكرار ذات المشهد”.

وفي سياق آخر تطرق عبد العزيز إلى ملف الصحة قائلاً” أنا لا زلت مصر على تتبع قطاع الصحة للنهاية لأن صحة الشعب في هذه الأزمة العالمية والجائحة هو أهم شيء، وأوجه كلمة لمستشفى الخضراء الذين منعوا الطاقم من التصوير أتركوهم ليصوروا الوضع المعيشي الذي كان يشكي منه نزار كعوان والمؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ لم يتمكنوا من توفيره هل وفرته حكومة الوفاق ووزارة الصحة التي هي من نصيب حزب العدالة والبناء!!، فرق الفواتير ما بين سعرها الاصلي والسعر الزائد 800 مليون بحسب الأجهزة الرقابية! أتحدى أن تجدوا فساد في فترة المؤتمر وحكومة الإنقاذ بعُشر هذا الحجم في أي وزارة”.

وأردف: “نتحدث عن ناس كل يوم تموت في ظل انتشار وباء عالمي وحكومات مستعدة في دول متقدمة لتقديم الخدمات لمواطنيها وحكوماتنا غير قادرة على توفير اللقاح! لدي علم بكمية الفساد في قطاع الصحة، وأنا مستعد أن أوفر هذه اللقاحات! على الأقل لمرضى السكري والضغط وكبار السن، ألا تخافون الله؟ بدلاً من أن تتكلموا عن كورونا حتى باشاآغا تكلم عنها اذاً ماذا كنتم تفعلون وأنتم بمناصبكم؟ لا يهمني أحد وليس لي صفقات ولا توجد لدي خطوط حمراء” بحسب قوله.

عبد العزيز اختتم حديثه معرباً عن استغرابه من تطرق خالد المشري خلال كلمته لمسألة فيروس كورونا دون قيامه خلال الفترة الماضية بأي خطوات أو تحركات بالخصوص وفقاً لقوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية