بوغدانوف لـ المنفي: نأمل أن يكون تشكيل السلطة الجديدة معلمًا هامًا على طريق تجاوز الأزمة

بحث رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، السبت، خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الجانبين ناقشا الوضع الليبي والإقليمي، على ضوء نتائج أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وانتخاب القيادة الانتقالية من قبل أعضاء لجنة الحوار.

وأضاف البيان أن بوغدانوف أعرب للمنفي عن أمله في أن يصبح انتخاب القيادة الانتقالية معلمًا هامًا على طريق تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في البلاد.

وتابع البيان أن بوغدانوف جدد التأكيد على نية موسكو تكثيف وتعزيز التعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وتقاليد الصداقة.

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