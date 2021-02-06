استقبال في الزاوية لنائب الرئاسي الجديد “عبدالله اللافي”

زار نائب رئيس المجلس الرئاسي المنتخب حديثاً “عبدالله اللافي” ديوان مديرية أمن الزاوية والتقى مع مدير الأمن عميد “علي خليفة اللافي” ومع مدير مستشفى الزاوية التعليمي “صلاح الدين علي بيترو” ولفيف من المسؤولين والشخصيات في مدينة الزاوية التي يقيم بها النائب المنتخب وأحد أبنائها.

وهنأ الحضور خلال اللقاء “اللافي” بالمنصب الجديد، متمنين عبر الكلمات الترحيبية التوفيق في عمله، كما أكدت مديرية أمن الزاوية خلال اللقاء دعمها الكامل لحكومة الوحدة الوطنية المتفق عليها برئاسة “عبد الحميد ادبيبة” – حسب ما ذكرته وحدة الإعلام الأمنى بمكتب العلاقات العامة لمديرية أمن الزاوية.

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