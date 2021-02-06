عقيل: نجاح الحكومة الجديدة بمهامها يتوقف على التزام المجتمع الدولي تجاهها أخلاقيًا وقانونيًا

ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إن نجاح الحكومة الجديدة في مهامها يتوقف على التزام المجتمع الدولي تجاهها أخلاقيًا وقانونيًا.

عقيل اعتبر وفقاً لصحيفة “العين الإخبارية” أن المجتمع الدولي لم يضع (كما حدث في اتفاق الصخيرات/ المغرب 2015) أي التزامات دولية على نفسه حيال مساعدة السلطة الجديدة على صناعة الاستقرار، سوى الترديد النظري الأجوف لوعود وعبارات الدعم والمساندة الافتراضية التي صدرت عن أطراف مختلفة.

وأشار إلى أن السلطة الجديدة أمام تحدٍ كبير، يتمثل في القدرات العسكرية الهائلة للميليشيات المسلحة، والتي بلغت حد امتلاكها طائرات بدون طيار غرف تحكم متطورة، ما يمكنها من تنفيذ أي عملية جوية ضد السلطة الجديدة، إلى جانب قدرتها على مهاجمتها من الأرض.

ووفق عقيل، فإن مبدأ الإفلات من العقاب السائد في طرابلس، والنهب المروع للمال العام يخلق جوا يحرض بشكل مرعب على الاستعصاء بالمناصب، محذرًا من أن هذه الأجواء يمكنها أن تنقلب بأي لحظة ضد هذه الحكومة.

كما لفت إلى أن هناك أولويات للشعب الليبي على الحكومة الجديدة الإنصات لها والبدء في العمل عليها بشكل عاجل، على رأسها نزع السلاح وتفكيك المليشيات، وإعادة تنظيم وهيكلة القوتين العسكرية والأمنية، وإعادة المهجرين والنازحين وإعادة توحيد المؤسسات والمجتمعات المحلية، وحل المشاكل الاقتصادية المؤلمة.

وأكد أن المواطن الذي لا يتمكن من سحب أمواله من حسابه المصرفي ويعيش على الاقتراض بسبب وجود مليشيات تحاصر المصارف وتمنعه من الوصول لأمواله، لا يمكنه أبدًا أن يعتبر الانتخابات حلًا لمشاكله.

كما أفاد أن الانتخابات نتيجة طبيعية لاستقرار مجتمعي، إلا أنها بالنسبة لظروف الليبيين اليوم لا تعتبر الأداة المناسبة لصناعة الاستقرار، بل إن إقامتها في ظل فوضى السلاح والمليشيات وتشرد المجتمع الليبي بالتهجير والنزوح، لن تزيد طين مشاكل الليبيين المعقدة إلا بلة بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية