المفوضية العليا للانتخابات تبارك تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة

ليبيا – بارك مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النجاح الذي تحقق على صعيد إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر أواخر هذا العام.

مجلس المفوضية أعرب في بيان له إلى تطلعه إلى العمل معها عن قرب للإيفاء بالتعهدات والالتزامات التي قطعها أعضاؤها على أنفسهم وهم يستعرضون رؤيتهم وبرامجهم السياسية الرامية إلى تحقيق ودعم متطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضاف” نذكرهم بأن السلطة ليست غاية، بل وسيلة نستعين بها ونحن على طريقنا نحو تحقيق الاستقرار والنماء، وتلبية طموحات ومطالبات شعبنا الذي اختار نهج الديمقراطية وسبل السلام”.

وأكد المجلس تعهده لليبيين كافة دون استثناء على استعداد وجاهزية المفوضية للإيفاء بمهامها التي أوكلها الإعلان الدستوري، وتحمل مسؤوليتها نحو تنفيذ انتخابات ترتقي لتوقعاتهم وآمالهم، مشدداً على أنهم سيبذلون قصار جهدهم لتمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن التمثيل الحقيقي للمجتمع العريق، مجتمع التسامح والتأخي، مجتمع العطاء والرخاء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية