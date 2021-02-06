اليونان ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة الوحدة في ليبيا

ليبيا- تناول تقرير إخباري أعده موقع “غريك ستي تايمز” اليوناني موقف اليونان من اختيار ملتقى الحوار السياسي أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة الموحدة في ليبيا.

ووفقا للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد وجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رسالة تهنئة لليبيين بمناسبة انتخاب حكومة انتقالية جديدة في ليبيا ستقود البلاد إلى الانتخابات بحلول ديسمبر المقبل واصفا انتخاب الحكومة في جنيف بخطوة مهمة نحو السلام.

وأضاف ميتسوتاكيس بالقول:”مبروك للقيادة الجديدة يجب على جميع الأطراف دعم العملية نحو انتخابات ديمقراطية وحرة في ديسمبر” فيما رحبت أيضا الخارجية اليونانية في بيان رسمي صادر عنها بانتخاب رئيس المجلس الرئاسي الجديد وعضويه ورئيس الوزراء الجديد.

وبحسب البيان أعربت الخارجية اليونانية عن أملها في إسهام السلطة التنفيذية الجديدة بشكل حاسمة في إحلال السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة بشكل عام مؤكدا تطلع اليونان بوصفها جارة مباشرة لليبيا لإقامة اتصالات مع هذه السلطة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية على أساس القانون الدولي.

وأكد البيان استعداد اليونان بوصفها عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو” لتقديم المساعدة لليبيا من أجل المساهمة في إعادة الإعمار وتوطيد الأمن مع التشديد على وجوب الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من البلاد لتهدئة الوضع فيها واستقرارها.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى قرار وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس القاضي بإعادة افتتاح السفارة اليونانية في طرابلس وبدء الإجراءات اللازمة لافتتاح قنصلية عامة لليونان في بنغازي فيما تم في وقت سابق من العام 2019 ترحيل السفير التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد المنفي من أثينا.

ترجمة المرصد – خاص

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