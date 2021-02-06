البكوش: حديث المشري عن إنساحبه من أجل التوافق لم يكن فيه أي مصداقية

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن متابعته لسير عملية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي تجري في جنيف كانت تتركز على قضية الانتخابات ومحاولة تعزيز ذلك التاريخ والاستحقاق في ظل اثبات الجميع طوال العشر سنوات الماضية عدم احترامهم لأي مواعيد واستحقاقات.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن انحساب خالد المشري كان مجرد مناورة ليس إلا لأن أصواته هي ذاتها أصوات فتحي باشاآغا لذلك لن يضيف شيء إن خرج على قائمة مختلفة عن الأخير.

واعتبر أن حديث المشري لم يكن فيه أي مصداقية، قائلاً “أن يتحدث انه انسحب للسماح للتوافق؟ اذاً لماذا دخلت أنت وترشحت؟ أعتقد أنه لا يجب أن نركز على هذا كثيراً ولا نخصص له أي وقت” على حد قوله.

كما علق على القوائم التي تم تسريبها معتبراً “قائمة عقيلة كانت متوقعة، فتحي باشأغا عبد المجيد سيف النصر، الباقي أعتقد كلها تعمل على أساس النفاذ للجولة الثانية وكل الاحتمالات مفتوحة كانت أما باقي القوائم فقد كانت تعتمد على عدم الرضى الشعبي الكبير عن قائمة فيها عقيلة صالح على الأقل في المنطقة الغربية ما أثار في المنطقة الشرقية بعض التحفظ عندما أشار على هجوم حفتر على طرابلس ووصفه حينها بالخطأ”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية