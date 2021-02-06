السيسي: مصر تدعم السلطة الليبية الجديدة ومستعدة لمزيد من التعاون معها

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتطورات الأخيرة في ليبيا.

وأكد السيسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحكاية”، رصدتها “الساعة 24″، على تعاون حكومته مع السلطة الليبية الجديدة بمجرد حصولها على ثقة مجلس النواب.

وأشار الرئيس المصري إلى أن مبادرة القاهرة للحفاظ على وقف إطلاق النار على خط سرت الجفرة، ساهمت في تحسن الأمور، مؤكدا حرص بلاده في تحركاتها على بناء السلام والحفاظ على استقرار المنطقة.

وشدد السيسي على دعم بلاده للسلطة التنفيذية الليبي الجديدة، واستعدادها لمزيد من التعاون بعد حصولها على ثقة مجلس النواب.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أمس الجمعة عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.