سرت تطالب السلطة التنفيذية الجديدة بتفعيل المشروعات التنموية بالبلدية

طالب المجلس التسييري لبلدية سرت، السبت، السلطة التنفيذية الجديدة بتفعيل المشروعات التنموية بالبلدية لتكون سرت مدينة للمصالحة والحوار تجمع أبناء الوطن.

وقال المجلس في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه تابع باهتمام شديد ما نتج عن الحوار السياسي الليبي المنعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مرحبًا بما نتج عنه من اختيار سلطة تنفيذية جديدة.

ودعا المجلس السلطة الجديدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي والمساهمة في تحسين الخدمات بسرت والنظر بجدية إلى معاناة أصحاب المنازل المتضررة ووضع خطة عاجلة تضمن الحلول التي من شأنها رفع المعاناة عنهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24