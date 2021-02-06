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صدور كتاب “بلدية طرابلس المحروسة في 150 عاما”

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت بلدية طرابلس المركز كتاباً تاريخياً معرفياً شاملاً عن مدينة طرابلس، بالتزامن مع احتفالات البلدية بذكرى مرور “150” عاماً على تأسيسها وحمل الكتاب عنوان “بلدية طرابلس المحروسة فى مائة وخمسين عاما”.

وقالت البلدية في منشور لها إنها شكلت لجنة علمية لإنجاز الكتاب تكونت من عبدالمطلب بوسالم – عبدالكريم بوشويرب – سعيد حامد – مصطفى حقية- عدنان حسنين – محمد فاضل جبران – حسام باش إمام.

قسمت اللجنة العلمية الكتاب إلى “6” فصول، الفصل الأول عن النشأة و التاريخ والآثار ، الفصل الثاني استعرض المعالم التاريخية المميزة، الفصل الثالث حول الثقافة والفنون والنشاط الأهلي، الفصل الرابع حمل عنوان بلدية طرابلس التشريعات والمخططات، الفصل الخامس بعنوان “بلدية طرابلس مسيرة وعطاء” أما الفصل السادس فقد استعرض رؤساء وعمداء بلدية طرابلس في 150 عام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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