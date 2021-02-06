خاص ليبيا 24.. بن تاهية يطالب الحكومة الجديدة بتوفير البيئة الملائمة للانتخابات وحل الإشكاليات اللوجستية

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أعرب رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، م. سالم بن تاهية، عن ترحيبه بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وأكد بن تاهية، أن جل الليبيين متفائلين، مطالبا بالتعاون مع الحكومة الجديد والضغط على من يعرقل عملها، مضيفا “نعول على الضغط الدولي والأمريكي تحديدا لطرد المرتزقة وكافة القوات الأجنبية من ليبيا.

وطالب بن تاهية، الحكومة الجديدة الاعتماد على معيار الكفاءة في اختيارها لمسؤوليها التنفيذيين أولا وأخيرا فوق أية اعتبارات أخرى، مؤكدا أن الذي أضر بليبيا هو ضعف أداء غالبية من تم تكليفهم من المسؤولين مما عمق الأزمة وأطال استمرارها وعمق معاناة المواطن وأثر سلبا على الاستقرار، مضيفا ولغرض توفير البيئة الملائمة للانتخابات لابد للحكومة من العمل على حل الإشكاليات اللوجستية ، فمثلا غالبية مطارات ليبيا لا تعمل مما يعرقل التواصل والعمل اللوجستي، وعدم توفر البطاقات القومية الممغنطة وصعوبة الحصول على أية وثائق أخرى تعرف بالمواطنين وتسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة المناطق لتمكين تفادي تنفيذ العمليات الانتخابية في الظلام.

كما أشار بن تاهية إلى تدني نسبة المشاركة والعزوف مما يتطلب مجهودات توعوية فاعله ولا تقوم بها المؤسسات المعنية مثل (انعدام أي دور للهيئة العامة للثقافة وإعلام رسمي هزيل) مشيرا إلى أن هذه المؤسسات لا تعترف بأي تقصير تجاه تدني مستوى التوعيه وبالتالي انعدام أي خطط لها في اتجاه توعية المواطن للمشاركة في البناء والاستقرار.

كما لفت بن تاهية إلى أن المؤسسات الأمنية تفتقر للانضباطية والتنسيق فيما بينها وبنائها وتأهيلها سيكون من أكبر التحديات لتجهيزها والإعتماد عليها في تأمين الإنتخابات .

واختتم بن تاهية قائلا يطول الحديث ويحتاج لوقت وجهد لحصره ووضع خطط لحلحلته. كل ماتم سرده لا يأخذ بالحسبان التحديات والعراقيل السياسية المتوقعة في اعتماد الحكومة بفرض المحاصصة والمساومات على حساب الكفاءة. ومن أكبر التحديات الوضع الاقتصادي الهش والريعي والغير مستقر بعدم ضمان استمرار انسياب إنتاج الحقول النفطية لضمان مداخيل مهمة وأساسية للاستقرار.

يذكر أن محمد المْنَفِي قد فاز أمس الجمعة برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة برئاسة الحكومة الجديد بعد تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلساته في جنيف.

وأكدت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ضرورة التزام السلطة الجديدة بموعد تنظيم الانتخابات المقرر في ديسمبر المقبل.

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