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استئناف تجهيز مستشفى زوارة المركزي

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقف مسؤلو  المجلس البلدي زوارة على المراحل التي وصلت إليها تجهيزات المباني والأعمال الخارجية والتجهيزات العامة لمستشفى زوارة المركزي ومدى إمكانية استئناف تلك الأعمال – حسب ما أورده المكتب الإعلامي.

والتقى عميد بلدية زوارة “إدريس الطويني” -في هذا الشأن-  مع مدير جهاز تنمية وتطوير المباني الإدارية ومدير فرع الجهاز بالمنطقة الغربية ومديري الإدارات بالجهاز خلال زيارتهم لمدينة زوارة وقد زار عميد البلدية ومدير الجهاز والوفد المرافق لهم المستشفى، فيما أكد مدير الجهاز على ضرورة استئناف الأعمال بالاتفاق مع الشركة المنفذة للمشروع خلال الأيام القليلة المقبلة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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