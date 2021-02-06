برلماني مصري: السلطة الجديدة في ليبيا عليها تحسين أوضاع المواطنين المزرية

قال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري عباس السادات، إنه من الضروري أن تكون السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا سلطة لكل الليبيين.

وأضاف السادات في تصريح صحفي أن سلطة ليبيا الجديدة يجب أن تهتم بإصلاح ليبيا ورجوعها إلى الحضن العربي وإلى أشقائها، وأن تعمل على تحسين أوضاع الناس في الداخل، لأن الليبيين أصبحوا في حالة معيشية مزرية وصعبة للغاية.

وتابع السادات أن انتخاب رئيس مجلس رئاسي ورئيس حكومة جديد خطوة جيدة نحو التسوية في ليبيا، متوقعًا زيادة التعاون بين مصر والسلطات الليبية الجديدة، مؤكدًا أن مصر بالأساس فاتحة ذراعيها بدليل زيارة نائب رئيس المخابرات المصرية لطرابلس والاتفاق على إعادة فتح السفارة المصرية وتحسين العلاقات.

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