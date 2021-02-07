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مستشار أردوغان: الوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثر  باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحكومة الليبية الجديدة تدعم دور أنقرة في ليبيا، ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد.

وأدعى أقطاي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، السبت، أن الاتفاقيات التي كانت قد عقدتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة فائز السراج، والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثر  باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة.

وأوضح أن تركيا تتواجد في ليبيا بدعوة من الشعب الليبي وحكومة الوفاق.. والحكومة المؤقتة الجديدة لا تعارض هذه الاتفاقيات ولا الوجود التركي في البلاد، بل على العكس تدعم الدور التركي هناك؟

وأضاف أقطاي أن اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا جاء بعد التوصل إلى تفاهمات عبر عملية حوار معروفة.. وتركيا ترحب باختيار الحكومة الجديدة وتراه أمرا إيجابيا نظرا لاقتراب الشعب الليبي من الاستقرار وتعزيز الحوار الداخلي في البلاد، متابعا، تم تأسيس نظام رئاسي يشمل الغرب والشرق والجنوب في البلاد ونأمل أن ينعكس هذا الأمر إيجابيا على الساحة في البلاد… الشعب الليبي يتبنى رؤيتنا في ليبيا وهذه الرؤية هي الوحدة السياسية للبلاد وإدارتها من قبل الليبيين، وحاليا تم اتخاذ خطوة واثقة وقوية بهذا الاتجاه، وبهذا المعنى نحن ندعم العملية”.

 

واستكمل أقطاي مزاعمه، أن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى، متابعا، على الأطراف الليبية احترام بعضهم البعض، وعدم السماح لأي أحد ليدخل بينهم، كما عليهم عدم إعطاء فرصة للانقلابيين بهدف إنجاح العملية السياسية واستمرارها”، لافتا إلى ضرورة أن “يعلم الجميع أن قوة ليبيا في وحدتها رغم الخلافات الموجودة بينهم.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لأنها حكومه مختاره ومعين وفق رغبة تركيا لقد تآمر الاخوان واردوغان علي الشعب الغلبان بالاتفاق مع الدول الغربيه فثقة الاتراك بأن الاتفاقيه لن تتأثر دليل علي ان الحكومه عميله يا شينك ليله طويله ثاني حكومه عميله سبق وان قلت الذي تغير هو المكان بدل الصخيرات جنيف وبدل ليون استيفاني راح فيها هذا الشعب الغلبان لكم الله يا ليبيين لجنتكم لعبوا بها وانضحك عليها وكان منظرهم مزري وهم يُمْثّل بهم في مسرحيه جنيف علي اساس جايين ينتخبوا والحكومه جاهزه سلفا لدي باتفاق استيفاني مع الاتراك والغربيين أما المغفلين الليبيين الذين رايناهم في ملتمين وهم بحجم المؤامره غير داريين

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