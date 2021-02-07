الكوني: لن يتم إقصاء أحد وأمر الانتخابات “شيء محسوم”

أكد عضو المجلس الرئاسي الجديد، موسى الكوني، أنه لن يتم إقصاء أحد وأن الجميع شركاء في الوطن، مشددًا على أن أمر الانتخابات شيء محسوم.

وأضاف الكوني أن هذا الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة وبعد بقبول النتائج سيكون العمل بشكل جماعي ولابد من ذلك، حتى يتم إنجاز ما تم التكليف به وهو وحدة مؤسسات الدولة الليبية ثم الانتخابات.

وتابع الكوني أنه لابد من العمل بشكل جماعي سواء الحكومة أو المجلس الرئاسي ويجب أن تكون أول أجندة الاجتماعات هي الانتخابات فهناك تحديات جمة، والبعض يرى أن الأرض رخوة ولكن السلطة الجديدة قادرة إذا عملت بشكل جماعي أن تتجاوز كل هذا لأنها يتمد يدها للجميع ولن تقصي أحدا.

ودعا الكوني كافة الدول المختلفة في الملف الليبي أن تتوحد وأن تساعد السلطة الجديدة ليصل الليبيين إلى حل هذه الأزمات وإيجاد حكومة شرعية ورئاسة حقيقية شرعية منتخبة من قبل المواطن الليبي الذي يطمح أن يستطيع أن يقول هذه الحكومة تمثلني وأنا من انتخبها وغير مفروضة علي وهذا أصبح قريبًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24