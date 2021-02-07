أبو سنينة لـ ليبيا 24: الانتخابات هي الهدف الأسمى الذي ينتظره الليبيون

خاص ليبيا 24 / حنان منير

أعرب عضو لجنة الحوار محمد أبو سنينة عن تفاؤله بالحكومة التنفيذية المؤقتة، معبرا عن تمنياته أن تنجز الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

وقال أبوسنينة، في تصريح خاص لـ ” ليبيا 24″ إن الانتخابات مرتبطة بالأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية، داعيا لتوحيد المؤسسات الحكومية وفقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي الليبي في جنيف.

وأضاف أبوسنينة، أنه في حال تعذر الاستفتاء على الدستور سنلجأ لقاعدة دستورية تجرى الانتخابات وفقا لها، مبينا أنه قد تكون هذه القاعدة (اعتماد مشروع الدستور) لمدة دورة برلمانية واحدة، أو اعتماد الإعلان الدستوري مع تعديل ما يلزم.

وطالب أبوسنينة بضرورة العمل على إنجاز الانتخابات في موعدها لأنه الهدف الأسمى الذي ينتظره كل الليبيين.

ودعا أبوسنينة جميع أعضاء الملتقى والليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين إلى احترام نتائج التصويت، وهنأ الأعضاء الثلاثة الجدد في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء المعين على اختيارهم، متمنيا لهم كل النجاح في ولايتهم لقيادة البلاد فيما تبقى من المرحلة التحضيرية التي تسبق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأكد أبوسنينة على ضرورة العبور بالوطن إلى بر الأمان والتمسك بوحدته والحفاظ على النسيج الاجتماعي بين كافة القبائل والمكونات الليبية ووقف الاقتتال الداخلي ودعم المؤسسات الوطنية وإقامة مصالحة وطنية شاملة تجمع شتات الوطن وتحافظ على وحدته

يذكر أن محمد المْنَفِي قد فاز أمس الجمعة برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة برئاسة الحكومة الجديد بعد تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلساته في جنيف.

وأكدت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ضرورة التزام السلطة الجديدة بموعد تنظيم الانتخابات المقرر في ديسمبر المقبل.

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